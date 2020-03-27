Эксперты рассказали, как микропластик влияет на рыб

27.03.2020, 4:25, Новости дня

Специалисты провели несколько экспериментов, которые помогли им определить влияние пластика на рыб.

Эксперименты, которые провели ученые, показали, что волокна микропластика не вызывают кардинальных изменений в состоянии или массе тела. Микропластик также не оказал никакого влияния на развитие икринок или эмбриональную смертность.

Выяснилось, что волокна микропластика вызывают у рыб аневризмы и повреждения жабр, а у самок наблюдается увеличение количества икры. По словам специалистов, изменения в жаберном аппарате способны привести к недостатку кислорода. Это делает рыб более уязвимыми перед хищниками и менее конкурентоспособными во время добычи пищи.