Победителями олимпиады “Я – профессионал” стали более 3700 студентов

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27.03.2020, 4:23, Новости дня

Более 3700 студентов стали победителями и призерами всероссийской олимпиады "Я — профессионал". Конкурс проводится уже третий сезон. Инициатором проекта выступает платформа "Россия — страна возможностей".

Больше всего одаренных ребят в этом году оказалось у Высшей школы экономики, далее идет Санкт-Петербургский государственный университет, а замыкает тройку лидеров МГУ.

Дипломанты получают льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, денежную премию и возможность пройти стажировки в лучших компаниях, передает телеканал "Россия 24".



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