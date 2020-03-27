До 9 апреля в Россию должны вернуться все заявившие о себе в МИД туристы

27.03.2020, 4:23, Новости дня

Сотни россиян специальными рейсами вернулись из-за рубежа. Если судить по списку, который опубликовал российский МИД, все, кто успел сообщить о себе, должны прилететь домой до 9 апреля.

26 марта аэропорту Внуково приземлился рейс из Кишинева, передает телеканал "Россия 24". Он доставил более 150 человек. Каждый пассажир был либо в медицинской маске, либо в респираторе. После в чистой зоне все они прошли медицинское обследование. Теперь прилетевших граждан ждет двухнедельный карантин.