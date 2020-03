Британские вирусологи: борода повышает риск заражения COVID-19

"Хипстерские бороды и модные усы мешают работать маскам": такое предостережение опубликовали в британской Daily Mail вирусологи, которые изучают коронавирус COVID-19. Врачи еще раз озвучили опасения всех любителей барбершопов. Любая густая растительность на лице делает защитные средства бесполезными против коронавируса, даже если речь идет о масках самого высокого качества.

Ученые объясняют этот антиэффект просто: из-за волос рот и нос прикрываются маской неплотно, а значит инфекция может легко попасть в организм стандартным воздушно-капельным путем.

Есть, правда, исключения, если речь идет об аккуратных бороде или усах. В самом начале эпидемии даже была популярна подробная инструкция о том, какие стрижки приемлемы, а какие лишь повышают риск заражения.

У врачей в этом плане давно нет никаких споров. От растительности сейчас избавляются даже те, для кого окладистая борода давно стала частью личности. Та же Daily Mail приводит в качестве примера брутального парамедика из Австралии. Правда, в РФ и своих образцов достаточно — главврач "Коммунарки" Денис Проценко, например, изрядно укоротил свою характерную бороду.

Так брить или не брить? Вот в чем вопрос! На самом деле даже среди специалистов по этому поводу есть разные мнения.

В американском Центре по контролю и профилактике болезней еще задолго до коронавируса рекомендовали мужчинам сбривать бороду во время эпидемий гриппа. По мнению специалистов, растительность на лице в тысячу раз повышает шанс заразиться. Исследование было проведено для 36 видов бород и усов. Основной упор делался на то, может ли маска эффективно защитить мужчину в зависимости от количества волос на лице. Для наглядности сделали таблицу: тест прошли 13 стилей, среди которых в основном были усы.

А вот густая и длинная борода не позволяет правильно зафиксировать маску на лице, она не прилегает плотно. Это повышает вероятность заразиться. Причем рекомендации касаются не только коронавируса, а всех видов острых респираторных инфекций.

Борода может стать настоящим рассадником бактерий и всевозможной заразы. Например, заболел сам бородач, он кашляет, чихает, и мельчайшие капельки слизи и мокроты с инфекцией оседают на густых волосах. С таким же успехом на них остаются "кашли и чихи", вылетевшие из других носов и ртов.

Интересное исследование провели врачи из швейцарской клиники Хирсланден. Они выяснили, что у бородатых "хипстеров" в возрасте от 18 до 76 лет микробов и бактерий в волосах больше, чем в шерсти длинношерстных собак!

Борода требует постоянного соблюдения правил гигиены. Ее нужно постоянно мыть, причем не просто водой, а шампунями. Если под волосами на коже лица есть высыпания, то нужно пользоваться специальными антисептическими средствами. Поэтому справедливости ради отметим, что те, кто ухаживает за бородой, имеют ровно такие же шансы заразиться, что и гладко выбритые мужчины.

А вот американский актер Джим Керри не собирается следовать рекомендациям CDC и, напротив, предлагает не бриться во время карантина. В своих соцсетях он даже запустил челлендж по отращиванию бороды до окончания пандемии и опубликовал свою фотографию с легкой небритостью.

Правда, есть одно "но". Если вдруг к своему несчастью бородатый мужчина попадет в больницу в тяжелом состоянии и ему потребуется респираторная поддержка, то врачи его побреют. Волосы на лице будут мешать при подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общем, посмотрим, сможет ли эпидемия коронавируса повлиять на модные тренды, ударит ли инфекция по барбершопам. И расстанутся ли хипстеры со своими модными усами и бородами на карантине.