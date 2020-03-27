Появились сведения о неэффективности борьбы с коронавирусом в армии США

27.03.2020, 4:08, Новости дня

Меры по смягчению последствий распространения коронавируса COVID-19 в армии США продемонстрировали свою неэффективность, говорится во внутреннем документе Сухопутных войск США.

Согласно приказу, который приводит телекомпания CNN, руководство Сухопутных войск США «считает необходимым принять дополнительные меры, чтобы оградить вооруженные силы от дальнейшего распространения» инфекции, передает ТАСС.

«Армия немедленно приостанавливает или видоизменяет характер выполнения [некоторых] задач, чтобы сберечь войска для защиты нации», – указывается в приказе.

В частности, под действие приказа попадают некоторые элементы полевой, а также физической подготовки личного состава. Телекомпания подчеркивает, что во всех видах войск США по состоянию на четверг зафиксированы 280 случаев заражения новым коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 82,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом – больше, чем в любой другой стране мира. Умерли свыше 1,1 тыс. человек.

Ранее стало известно, что США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. Коронавирус проник на авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт».

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС. ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось.

По оценкам ВОЗ, к полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.