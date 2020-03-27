Несенюк: Возможно, зрители матча “Динамо” – “Александрия” были последними фанами на “Олимпийском”

27.03.2020, 4:06, Новости дня

На фоне распространения коронавирусной инфекции и повсеместного введения карантина нынешний вид проведения спортивных мероприятий может измениться. Так считает глава департамента “Динамо” по работе со СМИ Николай Несенюк, о чем он написал 25 марта в своем Facebook.

По словам Несенюка, сейчас нужно думать не о том, как побыстрее восстановить функционирование глобального спортивного механизма, и не о том, как и когда провести очередные Олимпийские игры или футбольный чемпионат.

“Надо попробовать это все максимально сохранить в новых условиях всемирного карантина. Стоит уже сейчас искать способы функционирования грандиозных спортивных структур в условиях отсутствия соревнований, которые неизвестно когда возобновятся или вообще уже не восстановятся в том виде, в каком мы их имеем сейчас”, – отметил он.

По мнению Несенюка, длительный карантин может заставить пересмотреть всю существующую структуру подготовки спортсменов.

“Возможно, эта подготовка переориентируется на время по созданию прибыльных спортивных зрелищ на предоставление спортивных услуг непосредственно гражданам по месту их жительства. Чтобы люди вместо того, чтобы идти на спортивные арены, чтобы жрать там гамбургеры, шли на спортивные площадки, в спортивные залы, бассейны, на катки”, – добавил он.

Несенюк не исключает, что большой спорт может превратиться из зрелища с массовым скоплением зрителей на аренах в домашнее развлечение.

“Не хочется в это верить, но несколько тысяч людей, пришедших в прошлую среду на “Олимпийский” посмотреть матч Кубка Украины, были, возможно, последним футбольными болельщиками на этой арене в последующие годы”, – считает он.

Про те, що київський центральний стадіон (нинішній «Олімпійський») мав відкритися у неділю 22 червня 1941 року матчем… Posted by Несенюк Микола on Kolmapäev, 25. märts 2020

Из-за вспышки коронавирусной инфекцией массово отменяются и переносятся спортивные мероприятия. Среди них Олимпийские игры, которые отложили на год, Чемпионат Европы по футболу, который перенесли на лето 2021-го, Кубок Америки по футболу, Лига Европы и Лига чемпионов.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 26 марта инфекцией заразилось более 510 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 22 тыс., выздоровело более 122 тыс.