В Киеве ввели 50-процентные льготы на аренду для малого и средного бизнеса на период карантина

27.03.2020, 4:06, Новости дня

Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период карантина. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Такая льгота будет действовать до 31 июля. В случае невозможности использования объекта – также временно – до 31 июля освободят арендаторов коммунального имущества от оплаты по договорам аренды, отметили в КГГА.

“Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы. И будут ли завершены ограничения после 24 апреля”, – отметил мэр Киева Виталий Кличко и добавил, что право на льготы малый и средний бизнес получит с 11 марта.

Как отмечает КГГА, в столице сегодня почти 900 тыс. м² нежилых помещений коммунального имущества сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес – это около 6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности.

В Украине, по информации Министерства здравоохранения на вечер 26 марта, подтверждено 196 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 26 марта, в мире коронавирусом заболело 510 тыс. человек, почти 23 тыс. умерли, почти 121 тыс. человек выздоровели.