“Люди боятся, отказались выкопать могилу”. Дочь инфицированного коронавирусом из Тернопольской области рассказала о его похоронах

27.03.2020, 4:06, Новости дня

У родственников инфицированного коронавирусом 68-летнего жителя Ковалевка Монастырисского района Тернопольской области, умершего в больнице в Тернополе, возникли трудности с похоронами. Об этом его дочь Анна Полищук сообщила “Радіо Свобода” в интервью, которое было размещено 26 марта.

“Люди в селе боятся, отказались выкопать могилу. Мэр Монастириска нашел человека, который выкопал могилу. Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельского совета и мой шурин. Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер”, – рассказала она.

По словам Анны Полищук, тело ее отца не сразу смогли забрать из больницы.

“С мужем на своем бусе сестра поехала по отца. Далее тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь. Сестра с мужем несли тело к машине, помогла еще медсестра. Мешок распадался, тело выпадало. Отец весил 100 кг. Положили тело отца сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. К тому сестра звонила в больницу, и ей сказали, что медперсоналне будет себя подвергать опасности. А дальше гроб не могли в бус засунуть. Тогда уже звонила к главному врачу, а он посоветовал просить людей. Но все убегали. Лишь через два часа вышел врач в защитном костюме и помог гроб поставить в машину”, – отметила дочь умершего.

Житель Ковалевки скончался 25 марта.

Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш сообщал, что мужчина длительное время занимался самолечением, не сразу обратившись к медикам. Анна Полищук эту информацию опровергает.

В Украине, по информации Министерства здравоохранения на вечер 26 марта, подтверждено 196 случаев заболевания COVID-19 (в Тернопольской области 26), пять человек скончались. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 26 марта, в мире коронавирусом заболело 510 тыс. человек, почти 23 тыс. умерли, почти 121 тыс. человек выздоровели.