 

Мнение: Комендантский час?

27.03.2020, 3:54, Разное

С разных сторон сообщают, что в Москве какое-то невероятное количество автобусов с силовиками, причем их становится все больше. Готовятся все-таки ввести комендантский час? Из дома – по пропускам?

Будет забавно. Хотя что опять-таки непонятно: а не является ли ввод в “зараженный” город дополнительных десятков или даже сотен тысяч солдат фактором, способствующим распространению эпидемии – на тех же самых иногородних бойцов?

Может быть, разум все-таки возобладает, и в мировое безумие Россия не впадет? Пожалуй, шансов все меньше. Это видно даже по опросам, например, в Телеграме у либеральных (!) блогеров (либеральная аудитория, кстати, по настрою – одна из самых авторитарных, к большому сожалению). Везде на вопросы типа “желаете ли вы ужесточения карантина” – дружные вопли: “Желаем!! Желаем!!!”

Мазохистский настрой преобладает: “Надо с нами пожестче! Пожестче!” Вчера на каком-то ток-шоу, кажется, у Норкина на НТВ – один эксперт робко спрашивает – может, мол, не надо “нарушающих карантин” сразу в тюрьму, в тюрьме ведь с гигиеной известно что, разве нам нужно, чтобы все заключенные к чертям перемерли? А ему в ответ этакая хладнокровная валькирия: “Так что ж нам, ничего не делать?!”

Тьфу, пропасть! Будут, видать, военными патрулями бороться с коронавирусом. Что станут делать, если вирус проявится уже среди Росгвардии – об этом подумают после.

Источник: Размышления вольного социолога



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