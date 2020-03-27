Разработчики Intel рассказали о достигнутых успехах в создании компьютера с обонянием

27.03.2020, 3:53, Разное

Разработчики американской компании Intel, специализирующейся на производстве электронных устройств, чипсетов и микропроцессоров, рассказали о достигнутых успехах в создании компьютера с обонянием. Около 3-х лет назад им удалось создать нейроморфный чип Loihi, с помощью которого изучаются возможности искусственной системы распознавания запахов.

По словам руководителя проекта по созданию компьютера с обонянием Майка Дэвиса, в процессе работы над чипом специалисты Intel «переносили на кремний обычные процессы головного мозга человека». Loihi на первых этапах «учили» различать простые запахи, для чего использовался десяток с наиболее резкими и ярко выраженными флюидами, к примеру, аммиак. Далее реагенты распылялись в аэродинамической трубе, где предварительно разместили 72 химических сенсора, а реакцию последних анализировали при помощи алгоритма машинного обучения.

В результате компьютеру удалось воспроизвести цифровую реакцию на запахи, как это делает человеческий мозг. При этом устройство могло выделить уже известный аромат из потока других. На данный момент разработчики не смогли в точности воспроизвести присущее человеку обоняние, однако близки к цели. Системой можно пользоваться уже сейчас, говорят разработчики Intel, оснащая ею роботов, определяющих опасные токсичные либо взрывчатые вещества.