 

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли из-за коронавируса

27.03.2020, 3:51, Разное

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли на неделю на фоне распространения коронавируса. Решение было принято после встречи церковных лидеров с израильскими полицейскими.

Ранее власти Израиля ужесточили карантинные меры. Жителей просят оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. По последним данным, COVID-19 заразились 2170 человек, жертвами вируса стали пять пациентов, сообщает Life.



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