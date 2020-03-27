Мнение: Схлопывание сферы услуг

27.03.2020, 3:50, Разное

Последствия обвала экономики США для американского рынка труда. Для лучшего понимания того, что ожидает российскую сферу услуг в ближайшем будущем.

Схлопывание сферы услуг

Опубликована статистика по числу заявлений на получение пособия по безработице, поданных на прошлой неделе. Цифры совершенно эпические. 3,28 млн заявлений за 1 неделю

Никогда такого не было. На пике кризиса 2008 года было 700 тысяч заявлений в неделю, а тут в 5 раз больше. Вот что такое карантин. Это лекарство хуже любой болезни. Умерло 100 человек, а 3,2 млн. выгнали с работы. Ну не анекдот ли?

Почему всё так сурово? Потому что в сфере услуг всё быстро: ресторан (магазин) закрылся, всех официантов (продавцов) сразу же на улицу. Люди сидят на карантине, им по магазинам ходить либо нельзя, либо они сами воздерживаются от посещения людных мест. Соответственно, все магазины (рестораны) закрылись.

Теперь смотрим прогноз на текущую неделю

JPMorgan прогнозирует 1,5 млн. заявлений, Citi – 4 млн. Остальные инвест банки от 2 до 3,5 млн. заявлений.

До истекшей недели безработных в США было 7,4 млн. человек или 3,6% трудоспособного населения. Это очень низкий показатель. Сейчас уже 10,7 млн. человек. Ну а дальше есть оценки что безработица достигнет 30%.

Но вроде как Трамп вчера заявил что карантин будут потихоньку снимать уже через неделю-две.

Сегодня также вышла статистика по Канаде – 929 тысяч человек за неделю подали заявление на получение пособия по безработице. Это 5% трудовых ресурсов Канады. 5% это какая-то совершенно фантастическая цифра.

В обычную неделю подается около 80 тысяч заявлений.

Вот такие вот суровые будни Северной Америки.

По нашей экономике карантин тоже ударит сильно. У нас доля услуг в ВВП ниже чем в США, но тоже приличная. У них 80%, у нас 62%.

https://monetary-policy.livejournal.com/77473.html – цинк

https://www.finam.ru/international/newsitem/ssha-kolichestvo-pervichnyx-obrasheniiy-za-posobiyami-po-bezrabotice-3283-tys-ozhidalos-1000-tys-20200326-15304/ – Количество первичных обращений за пособием по безработице 3 283 000. Ожидался 1 000 000.

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Уровень безработицы в США может вырасти на неопределенную величину, превышающую исторические максимумы, сказано в новом докладе Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Поскольку распространение коронавируса вызвало приостановку работы компаний по всей стране, к концу июня уровень безработицы в США может вырасти до 10,5%-40,6% против 3,5% в феврале, сказано в докладе банка.

Нижняя граница этого диапазона находится выше пика, достигнутого во время финансового кризиса, а его верхняя граница превышает пик времен Великой депрессии. Как бы то ни было, можно с почти полной уверенностью говорить о том, что на рынке труда США ожидается беспрецедентный шок.

Широкий разброс оценок обусловлен тем, что природа кризиса пока полностью не раскрылась, а также сохраняется неопределенность относительно реакции на него компаний, пишет экономист банка Мигель Фариа-е-Кастро. При этом нет такой однозначной реакции, которую применили бы все фирмы.

"Такой негативный шок неодинаково воздействует на все компании, сектора и профессии, — пишет Фариа-е-Кастро. – Многие работники могут работать на дому и продолжать свою деятельность с минимальными перебоями. На занятость людей в профессиях, которые предполагают непосредственный физический контакт с клиентами, таких как официанты в ресторанах, социальное дистанцирование может оказать негативное влияние".

В интервью СМИ и в своем блоге президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард прогнозирует подобное сокращение занятости, а также предполагает, что во 2-м квартале половину производственных мощностей экономики придется остановить. Вместе с тем он отмечает и позитивную сторону ситуации, говоря, что приближающееся замедление не похоже на обычную рецессию, поскольку оно обусловлено защитой здоровья населения и страна вернется к работе, когда закончится кризис.

Что касается сокращения занятости, то Бен Бернанке, который возглавлял ФРС во время финансового кризиса, сомневается в том, что уровень безработицы будет соответствовать самому пессимистичному сценарию Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Возможна "очень резкая и, я надеюсь, непродолжительная рецессия в следующем квартале или в двух кварталах, потому что все закрывается", сказал Бернанке в интервью CNBC в среду. "Есть действительно пугающие цифры" в оценках данных по ВВП, и "безработица вырастет, хотя и не до 30%".

Некоторое представление о том, что ждет рынок труда, могут дать ожидающиеся позднее в четверг официальные данные по заявкам на пособие по безработице. Экономисты ожидают апокалиптических цифр по сравнению с данными за прошлую неделю, когда за пособиями обратилась 281 000 человек.

"С учетом широты и масштаба угрожающей нам человеческой трагедии мы не собираемся давать точного прогноза на этой неделе, — сказал главный экономист RSM US LLP. – Но, опираясь на наш анализ, можно сказать, что речь идет о миллионах".

Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что число безработных выросло примерно до 3,4 миллиона человек, что, по их словам, впятеро превышает текущий недельный максимум. В Goldman Sachs ожидают, что число заявок составит 2,25 миллиона, а в Nomura Securities говорят о 2,2 миллиона.

Пока трудно сказать, как это отразится на уровне безработицы. Этот индикатор резко вырастет, причем темп роста, вероятно, будет более быстрым, чем когда-либо ранее. То, когда он остановится, зависит от срока завершения вызванного коронавирусом кризиса, а также от того, насколько эффективно власти ограничат последующий ущерб.

А реакция властей может оказаться недостаточной. Пакет стимулирующих мер примерно на 2 трлн долларов, обсуждение которого сейчас завершается в конгрессе, не предусматривает всего того, что необходимо тем, по кому вызванный вирусом кризис ударил сильнее всего, написали на сайте Института мировой экономики им. Петерсона Дэвид Уилкокс и Дональд Хаммонд, ранее занимавшие высокие посты в ФРС и Министерстве финансов.

Они отметили, что в текущем виде законопроект предусматривает рассредоточение денег по налоговой системе, а это означает, что "миллионы наиболее нуждающихся американцев не получат никакой помощи из этой части пакета". Они ожидают, что, "по всей вероятности, этих однократных выплат домохозяйствам будет недостаточно для смягчения удара от экономического коллапса".

https://1prime.ru/state_regulation/20200326/831147073.html – цинк

Сегодняшнее общение рестораторши с Путиным.

Как обычно в кризис, эффективные собственники забывают про мантры о том, что государство должно играть исключительно сервисную функцию и не вмешиваться в бизнес, а сразу бегут клянчить денег и защиты от тех или иных внешних угроз. Хотя с рыночной точки зрения, вероятная аннигиляция существенной части частной сферы услуг, которая паразитирует на многократно перекредитованной экономике и долларовом пузыре (где можно спокойно печатать новые доллары миллиардами или даже триллионами) , позволит выжить лишь наиболее сильным бизнесам, которые могут покрыть издержки, а слабые вымрут, как неконкуретноспособные в кризисных условиях (ведь именно это постулирует неолиберальный капитализм – слабые должны умереть как не вписавшиеся в рынок, который никуда не денется даже в условиях нефтяной войны, рецессии в США и коронавирусной пандемии – просто он схлопнется и станет существенно меньше). Рынок порешает в логике столь любимого либералами социал-дарвинизма. Крупный капитал понесет убытки, но выживает (так как за счет больших ресурсов, сможет обеспечить выживание на более-менее длительный срок, дожидаясь "отскока от дна"), средний и малый бизнес в значительной степени начнет разорятся, отсюда и вопли коммерсантов, которые увидели надвигающийся северный песец, который заставляет вспоминать про государство и позабыть либеральные глупости про "сервисные функции".

В чем прелесть этого кризиса – он отлично подсвечивает все патологии неолиберального капитализма как господствующей модели.