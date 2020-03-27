 

Росгвардия объяснила «плановой дислокацией» колонны ведомственных автобусов на въезде в Москву

27.03.2020, 3:45, Разное

На въездах в Москву, в том числе на Киевском шоссе у МКАД, пользователи соцсетей накануне вечером заметили колонны автобусов Росгвардии. В столичном управлении ведомства объяснили это плановой дислокацией.

«Поводов для беспокойства нет», — сказали ТАСС в их пресс-службе. Некоторые пользователи писали, что военные возвращались с репетиции парада Победы в подмосковном Алабино, однако часть связывала это с возможной подготовкой к карантину в столице.

26 марта Росгвардия также отправила бойцов на улицы Москвы, чтобы те останавливали людей старше 65 лет и просили их оставаться дома из-за коронавируса. Пресс-секретарь ведомства отметил, что это был «не рейд», а «разовая разъяснительная акция "Оставайтесь дома"».

Наблюдавшие за этим журналисты агентства «Москва» (принадлежит мэрии) пишут, что все ограничивалось вручением памяток и устными предупреждениями, однако городское издание «Москвич» добавляет, что у некоторых гулявших пенсионеров также переписывали документы. На опубликованных «Москвой» кадрах росгвардейцы были без масок, перчаток и каких-либо других средств спецзащиты.

Фото: скриншот видео агентства городских новостей «Москва»

СМИ неоднократно сообщали об обсуждении в мэрии вопроса о возможном карантине и закрытии города в случае резкого роста заболеваний, однако там это отрицали. Минобороны также называло приказ о введении комендантского часа в Москве, который разошелся по соцсетям, «вброшенной одной из соседних стран фальшивкой». C 28 марта на время «нерабочей недели» в столице будут закрыты рестораны, кафе и кинотеатры.

Источник: Новая газета



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