 

МВФ проведет экстренное совещание по мерам реагирования на коронавирус

27.03.2020, 3:42, Новости дня

Международный валютный фонд в пятницу проведет экстренное совещание, чтобы обсудить реакцию фонда на стремительное распространение нового коронавируса, сообщил в четверг близкий к ситуации источник.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в четверг попросила лидеров «Большой двадцатки» поддержать удвоение экстренного финансирования фонда, составляющего на данный момент 50 миллиардов долларов и предназначенного для оказания помощи странам с малым и средним уровнем доходом.

Она также попросила лидеров «Большой двадцатки» увеличить мировой объем ликвидности за счет специальных прав заимствования (СДР), как это было сделано во время финансового кризиса 2008-2009 гг., а также за счет расширения использования обмена долговыми обязательствами в Фонде.



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