 

США вышли на первое место в мире по числу заражений коронавирусом

27.03.2020, 3:42, Новости дня

Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по количеству людей, больных COVID-19 – острым респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. По данным CNN, к вечеру 26 марта в США было зарегистрировано как минимум 81 836 случаев заражения новым коронавирусом.

На втором месте, по данным Университета Джонса Хопкинса – Китай (81 782 случая), на третьем месте – Италия, в которой COVID-19 заразились 80 589 человек.

При этом на данный момент смертность от коронавируса в США в 6,3 раз меньше, чем в Италии (1301 человек умер в США, 8215 – в Италии) и в 2,5 раза меньше, чем в Китае (согласно официальной пекинской статистике, жертвами COVID-19 в КНР стали 3287 человек).

  • Русская служба «Голоса Америки»

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