Личное: Ахиллесова пята Виктории Бони

27.03.2020, 3:36, Разное

Ощипанные курицы из нашего полусвета ненавидят меня за то, что я говорю про них ту правду, которой они стесняются и которую отчаянно пытаются скрыть от окружающих.

В ход идёт все: от фотошопа до якобы душераздирающих откровений о личном, единственная цель которых — отвлечь ваше внимание от Ахиллесовых грязных пяток этих непромытых див.



Фото: Соцсети

Так Ахилессовой пятой Виктории Бони является её неплатёжеспособность и непризнанность в светском обществе.

Денег у Вики нет. В светском обществе она — самозванка, которая проникает на мероприятия через дверь для обслуживающего персонала.

Сосала-сосала, но так и не насосала на красивую жизнь.

Именно так выглядит, на мой взгляд, самое уязвимое место Виктории Бони.

Вика жутко стесняется своей финансовой несостоятельности, пытается спрятать её за фотографиями и видео чужих интерьеров.

«Мама, мы тут, вообще-то, не живём!» — кричит дочка Боне в тот самый момент, когда та повествует в прямом эфире Эскортограма о своей красивой жизни.

Вика не ведёт себя, как богатая, успешная женщина. Вика не живёт, как богатая, успешная женщина. Вика не умеет думать, как богатая, успешная женщина. Вика не выглядит, как богатая, успешная женщина.



Боня в своём Инстаграме. Боня в тот же день — в Инстаграме подруги. Фото: Соцсети

На днях красивая женщина Боня, позиционирующая себя шикарной женщиной класса люкс, запустила жалкие продажи собственного мастер-класса по гимнастике лица.

Боне отчаянно — именно отчаянно! — нужны деньги на оплату самых необходимых расходов. Боня сильно стесняется такого положения вещей.

«Будет оплата абсолютно условная. Она стоит 10 евро», — заявляет Вика.



То своё лицо-тряпку на камеру умывает, то курс гимнастики пытается впарить, чтобы срубить копеечку и заплатить за аренду жилья.

«Для вас это символическая стоимость входа, как тренеру в спортзале вы платите, чтобы взяли ответственность за свой результат и были замотивированы. Достаточно даже двух дней для первых результатов… Вы увидите результат. Стоимость символическая – 10 евро. Сможете потом делать сами. Знаю, что вы мне доверяете в бьюти-индустрии», — распинается Боня.

Дьявол — в деталях. Деталь в словесном поносе Виктории — это словосочетание «символическая стоимость».

Боня пытается убедить вас в том, что для неё 10 евро с носа — это не деньги, что она просит вас оплатить «символическую стоимость» курса только лишь для того, чтобы вы «были замотивированы».

Это не так.

На самом деле, Боне позарез нужны деньги. По этой причине она продолжит фотошопить и облагораживать правильно выставленным светом позапрошлогоднюю картофелину своего лица, чтобы хоть как-то на нём заработать.



Фото: Соцсети

Сосала, сосала, а не насосала.

Вот такая вот трагедь отдельно взятой человеческой жизни.

Жалко вам Боню? Почему?