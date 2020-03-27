 

Трамп объяснил лидерство США по числу заразившихся коронавирусом

27.03.2020, 3:30, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил лидерство США по числу заразившихся коронавирусом хорошо функционирующей в стране системой тестирования.

«Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей», – цитирует президента США ТАСС.

«Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Я думаю, что это довольно сложно», – сообщил Трамп. «Никто не знает, какие цифры в Китае», – добавил глава американской администрации.

Он также сообщил, что 28 марта намерен лично отправить плавучий госпиталь «Комфорт» (USNS Comfort) в Нью-Йорк на борьбу с коронавирусом. «Я собираюсь проводить корабль [на военно-морской базе Норфолк] в Вирджинии, надеюсь, СМИ придут», – сказал Трамп

Другой плавучий госпиталь ВМС США американские власти направили на западное побережье – к Лос-Анджелесу (штат Калифорния). Руководитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор уточнил, что этот корабль под названием «Мерси» (USNS Mercy) прибудет в течение недели.

В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 тыс. 802), Нью-Джерси (6 тыс. 876) и Калифорния (3 тыс. 802).

Ранее стало известно, что США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. По оценкам The New York Times, коронавирусом в США инфицированы более 81 тыс. человек.

В четверг число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 62 тыс. человек, в РФ – достигло 840 человек, зарегистрировано два летальных случая. По оценкам ВОЗ, к полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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