Эксперты выяснили, что кошка мяукает специально для человека

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27.03.2020, 3:10, Новости дня

Ученые обнаружили, что кошки мяукают исключительно для людей. Чтобы чувствовать сытость и комфорт, животные успешно постигают азы человеческого языка.

В природной среде кошки передают информацию друг другу с помощью движений и запахов, а мяукают они только для человека. Такая способность у кошек передается на генном уровне.

Ученые отмечают, что кошки мяукают только тогда, когда им действительно что-то нужно. Чтобы домашние любимцы лучше понимали людей, им требуется постоянный контакт.



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