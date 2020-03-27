Создано наноустройство, которое видит сквозь стены

27.03.2020, 3:10, Новости дня

Группа ученых разработала полностью электрическое наноустройство, которое способно создавать интенсивные терагерцевые волны из небольшого источника.

Для создания устройства специалисты использовали две металлические пластины. Во время подачи напряжения электроны направляются к одной из пластин и образуют наноплазму. Частицы перемещаются во вторую пластину, когда напряжение достигает определенного порога. Подобный скачок создает интенсивный импульс, производящий высокочастотные волны.

По мнению специалистов, новая технология способна совершить революцию в беспроводной связи, медицинской визуализации и системах безопасности.