 

Мединский: строительство мемориала Советскому солдату подо Ржевом идет с опережением

27.03.2020, 3:10, Новости дня

Строительство Ржевского мемориала Советскому солдату идет с опережением графика. Об этом сообщил сегодня помощник Владимира Путина и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский во время посещения стройплощадки.

Там же прошло рабочее совещание по церемонии открытия, сообщает телеканал "Россия 24". Мемориал – дань памяти всем воинам кровопролитных сражений подо Ржевом в 1942-1943 годах.

По словам Мединского, в результате проекта появятся новые рабочие места для жителей города.



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