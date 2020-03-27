Мединский: строительство мемориала Советскому солдату подо Ржевом идет с опережением
27.03.2020, 3:10, Новости дня
Строительство Ржевского мемориала Советскому солдату идет с опережением графика. Об этом сообщил сегодня помощник Владимира Путина и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский во время посещения стройплощадки.
Там же прошло рабочее совещание по церемонии открытия, сообщает телеканал "Россия 24". Мемориал – дань памяти всем воинам кровопролитных сражений подо Ржевом в 1942-1943 годах.
По словам Мединского, в результате проекта появятся новые рабочие места для жителей города.
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