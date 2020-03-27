Второй раз в истории Украины женщина получила звание генерала
27.03.2020, 2:54, Новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил сотруднице Службы безопасности Юлии Лапутиной звание генерал-майора. Об этом 26 марта СБУ проинформировала в Facebook.
“Во второй раз в истории страны женщина получила воинское генеральское звание! И второй раз – в Службе безопасности Украины. Вчера президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной. Она – заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Настоящий боевой офицер. Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии”, – сказано в сообщении спецслужбы.
Вдруге в історії країни жінка отримала військове генеральське звання! І вдруге – у Службі безпеки України.Учора…
Posted by Служба безпеки України on Neljapäev, 26. märts 2020
Первой украинкой, получившей звание генерал-майора, стала в октябре 2018 года начальник военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.
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