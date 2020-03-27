США вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом

27.03.2020, 2:54, Новости дня

Соединенные Штаты вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением коронавируса в режиме онлайн.

По состоянию на 00.45 27 марта в США заболело 82 404 человека. Это на 600 человек больше, чем в Китае (81 782), который лидировал по числу заболевших с начала эпидемии. При этом в Штатах от коронавируса скончалось почти в три раза меньше пациентов, чем в Китае, – 1201 против 3291.

На третьем месте по количеству заболевших после США и Китая следует Италия (80 589). При этом страна занимает первое место по количеству жертв эпидемии – 8215 человек умерли.

26 марта общее количество пациентов с коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.