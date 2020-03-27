Коронавирусом в мире заразилось более 500 тыс. человек, ВНО могут перенести. Главное за день

27.03.2020, 2:54, Новости дня

Число инфицированных коронавирусом в Украине возросло

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, общее число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 196 человек. Черновицкая ОГА информировала о трех выздоровевших пациентах.

В мире COVID-19 заболело более 500 тыс. человек

К вечеру 26 марта общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 500 тыс. человек. По числу инфицированных по состоянию на четверг лидировали Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Скандальное заявление Емца

Финансы, которые выделяются в Украине на закупку лекарств и тестов для выявления COVID-19, должны рассчитываться, исходя из количества людей старшего возраста в стране, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец.

“Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому скажу откровенно: финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы”, – сказал Емец.

Это заявление вызвало активное обсуждение в соцсетях.

Украина закрывает границы

В ночь на 27 марта Украина прекращает авиасообщение. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

“До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки”, – подчеркнул он.

ВНО могут перенести на август

Государственная итоговая аттестация для учеников четвертых и девятых классов в 2020 году отменена, а внешнее независимое оценивание может быть перенесено на август, сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.