Коронавирусом в мире заразилось более 500 тыс. человек, ВНО могут перенести. Главное за день
27.03.2020, 2:54, Новости дня
Число инфицированных коронавирусом в Украине возросло
По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, общее число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 196 человек. Черновицкая ОГА информировала о трех выздоровевших пациентах.
В мире COVID-19 заболело более 500 тыс. человек
К вечеру 26 марта общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 500 тыс. человек. По числу инфицированных по состоянию на четверг лидировали Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.
Скандальное заявление Емца
Финансы, которые выделяются в Украине на закупку лекарств и тестов для выявления COVID-19, должны рассчитываться, исходя из количества людей старшего возраста в стране, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец.
“Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому скажу откровенно: финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы”, – сказал Емец.
Это заявление вызвало активное обсуждение в соцсетях.
Украина закрывает границы
В ночь на 27 марта Украина прекращает авиасообщение. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
“До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки”, – подчеркнул он.
ВНО могут перенести на август
Государственная итоговая аттестация для учеников четвертых и девятых классов в 2020 году отменена, а внешнее независимое оценивание может быть перенесено на август, сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
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