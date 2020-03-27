Найден первый зараженный коронавирусом

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27.03.2020, 2:35, Разное

Первым человеком, у которого диагностировали новый тип коронавируса, была продавщица креветок. Женщина по фамилии Вэй работала на рынке морепродуктов в Ухане, передает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету “Пэнпай”.

В начале декабря у продавщицы по неизвестной причине поднялась температура. Женщина обратилась в клинику, которая находилась на первом этаже ее дома, где ей сделали укол. Однако препарат только на время помог избавиться от недомогания. Через некоторое время женщина отправилась в больницу при Хуачжунском университете науки и технологии, передает телеканал “360”.

Специалисты пока не могут доподлинно сказать, действительно ли продавщица креветок была первым пациентом с коронавирусом. Кроме того, остается неизвестным, при каких обстоятельствах инфекция передалась от животного к человеку, сообщает URA.ru.



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