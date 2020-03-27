Сто жителей штата Нью-Йорк стали жертвами коронавируса за последние сутки

27.03.2020, 2:25, Новости дня

В четверг в штате Нью-Йорк был установлен печальный рекорд: 100 жителей штата, заразившихся коронавирусом, умерли от этого заболевания за последние 24 часа. Губернатор Нью-Йорка предупредил о дальнейшем росте смертности.

«Количество смертей растет», – сказал в беседе с журналистами Эндрю Куомо. С учетом последних смертей, в штате Нью-Йорк жертвами COVID-19 стали 385 человек.

По словам Куомо, смертельные случаи были зарегистрированы в основном среди пациентов, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в течение нескольких недель.

COVID-19 – тяжелое респираторное заболевание. У многих пациентов возникают проблемы с дыханием, требующие искусственной вентиляции легких.

«У нас есть люди, которые находятся на ИВЛ в течение 20, 30 дней, – сказал губернатор Куомо. – Чем дольше вы находитесь под аппаратом вентиляции легких, тем больше вероятность, что вы не выйдете из [этого состояния]. Что и происходит».

В отделениях интенсивной терапии больниц штата, оборудованных аппаратами ИВЛ, сейчас насчитывается 1300 пациентов с хронической патологией легких.

По словам Куомо, как правило, пациенты находятся на аппаратах ИВЛ в течение 3-4 дней, в то время как у пациентов с коронавирусом этот срок составляет в среднем от 11 до 21 дня.

Штат, где проживают 19,5 миллионов человек, стал одним из глобальных эпицентров распространения вируса. В настоящее время в штате было зарегистрировано 37000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом; госпитализировано было более 5300 человек. Вирусом могут быть заражены и многие другие люди, у которых нет симптомов, и которые по этой причине не соответствуют критериям для тестирования.

Команда губернатора работает над закупкой новых аппаратов ИВЛ для удовлетворения прогнозируемых потребностей штата: максимальное число случаев заражения может достичь пика только через 2-3 недели. По словам Куомо, власти Нью-Йорка пытаются сейчас получить 30000 аппаратов. На данный момент в больницах штата насчитывается около 12000 таких аппаратов.

Нью-Йорк также рассматривает возможность «раздельного» использования вентиляторов, оснащая один аппарат двумя комплектами трубок, чтобы помогать с помощью одной машины двоим пациентам.

«Это не идеальный вариант, но мы считаем, что он является осуществимый», – сказал Куомо, добавив, что врачи также рассчитывают на модификацию аппаратов для анестезии, чтобы использовать их в качестве машин для ИВЛ. В больницах штата имеется около 2 тысяч таких аппаратов.

Город Нью-Йорк – эпицентр пандемии в штате; здесь зарегистрировано более 21000 случаев заражения. Сейчас в день регистрируется более 3000 новых случаев. По словам Куомо, часть пациентов будет перевезена из города в менее загруженные больницы на севере штата.

«Мы работаем над (совершенствованием) сотрудничества, распределяя нагрузку между больницами на юге и на севере штата, а также над увеличением пропускной способности больниц на севере штата», – добавил губернатор.

Экономические последствия

В то время, как система здравоохранения пытается справиться с растущим числом пациентов, власти штата озабочены катастрофическими финансовыми последствиями пандемии.

Пакет экономической помощи на сумму 2 триллиона долларов, принятый в среду в Сенате, предусматривает выделение 5 миллиардов долларов наиболее пострадавшему от пандемии штату. Куомо сказал, что власти Нью-Йорка ожидают потери от коронавируса в размере от 10 до 15 миллиардов долларов, добавив, что принятый в Сенате законопроект не решает эту проблему.

«Действия конгресса, на мой взгляд, просто не смогли удовлетворить потребности штата, – сказал губернатор. – Я… разочарован. Я считаю это безответственным и безрассудным».