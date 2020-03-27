США обвинили Мадуро в наркотерроризме

27.03.2020, 2:25, Новости дня

Министерство юстиции США в четверг объявило о выдвижении обвинений в наркотерроризме и других уголовных преступлениях в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 14 бывших и действующих венесуэльских официальных лиц, обвинив их в сотрудничестве с колумбийской левой группировкой, причастной к ввозу кокаина в США.

В содержащем четыре пункта тексте обвинения, который был обнародован в четверг в Нью-Йорке, помимо Мадуро фигурируют спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондон, бывший директор военной разведки Уго Армандо Карвахаль Барьос и бывший генерал венесуэльских вооруженных сил Кливер Антонио Алькала Кордонес.

Отдельные обвинения были выдвинуты в Вашингтоне и Флориде в отношении министра обороны Владимира Падриньо Лопеса и судьи Верховного суда Майкела Хосе Мореньо Переса.

О выдвижении обвинений объявили генпрокурор Уильям Барр и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов в ходе виртуальной пресс-конференции.

По словам Барра, данное решение нацелено на «искоренение широко распространенной коррупции в рядах венесуэльского правительства – системы, созданной и контролируемой с целью обогащения высших эшелонов власти».

«Соединенные Штаты не позволят этим коррумпированным венесуэльским чиновникам использовать американскую банковскую систему для выведения незаконных доходов из Южной Америки или для продвижения их преступных схем», – подчеркнул Барр.

Соединенные Штаты не признают Мадуро легитимным лидером Венесуэлы. В прошлом году администрация президента Трампа официально признала временным главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Большинство европейских стран последовало нашему примеру. Это всего лишь второй раз за последние десятилетия, когда Министерство юстиции выдвигает обвинения в отношении действующего, хотя и официально не признанного главы иностранного государства. В 1988 году обвинения были выдвинуты в отношении лидера Панамы Мануэля Норьеги.

Госдепартамент объявил награду в размере до 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро и вынесению обвинительного приговора. За четырех других венесуэльских чиновников объявлены награды в размере до 10 миллионов долларов.

В тексте обвинения говорится, что Мадуро и его приближенные в течение последних 20 лет состоят в «наркотеррористическом партнерстве» с колумбийской группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК). Лидерам ФАРК также предъявлены обвинения в наркотеррористическом сговоре.