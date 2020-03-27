Макрон предупредил коллег по ЕС о возможном «конце Шенгенской зоны»
27.03.2020, 2:16, Новости дня
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран Евросоюза о риске развала Шенгенской зоны в случае неготовности стран ЕС продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса, сообщил источник Reuters в дипломатических кругах.
«На карту поставлено выживание европейского проекта», – приводит слова Макрона во время саммита ЕС в формате видеоконференции ТАСС.
«Риск, с которым мы сталкиваемся, – это конец Шенгенской зоны», – подчеркнул французский лидер.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. 16 марта Франция объявила о закрытии внешних границ ЕС.
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