 

Макрон предупредил коллег по ЕС о возможном «конце Шенгенской зоны»

27.03.2020, 2:16, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран Евросоюза о риске развала Шенгенской зоны в случае неготовности стран ЕС продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса, сообщил источник Reuters в дипломатических кругах.

«На карту поставлено выживание европейского проекта», – приводит слова Макрона во время саммита ЕС в формате видеоконференции ТАСС.

«Риск, с которым мы сталкиваемся, – это конец Шенгенской зоны», – подчеркнул французский лидер.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. 16 марта Франция объявила о закрытии внешних границ ЕС.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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