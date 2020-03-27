Специалисты рассказали, чем опасно детское ожирение

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27.03.2020, 1:58, Новости дня

Ученые выяснили, что у детей, которые страдают от ожирения, возрастает риск преждевременной смерти.

Во время исследования специалисты изучили данные более 40 000 человек. Добровольцы, которые приняли участие в исследовании, были разделены на две группы. В первой группе были дети, которые страдают от ожирения, в возрасте от трёх до 17 лет. Участниками второй группы были дети с нормальным весом того же возраста.

Выяснилось, что смертность детей с ожирением составила 0,55%, а здоровых участников – 0,19%. Средний возраст смерти составил 22 года.



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