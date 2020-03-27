С помощью математической модели ученые планируют предсказывать мутации вирусов

27.03.2020, 1:58, Новости дня

Американские ученые создали новую математическую модель, с помощью которой они собираются предсказывать мутации вирусов.

Новая математическая модель позволяет специалистам отслеживать разные эпидемии и принимать нужные меры для прекращения их распространения.

По словам ученых, разработанная модель позволяет прогнозировать закрытие учебных заведений и государственных структур, изоляцию, а также карантин. Модель может показать, как все виды мер повлияют на распространение эпидемии.