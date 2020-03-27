“Сбербанк” и Okko запускают два новых проекта для тех, кто дома

27.03.2020, 1:55, Новости дня

"Сбербанк" вместе с мультимедийным сервисом Okko запускают два новых проекта для удаленного доступа.

Первый — "Шоу ON!" позволит смотреть в прямом эфире выступления рок- и поп-звезд. Уже в пятницу зрители смогут увидеть концерт Гарика Сукачева, приуроченный к 60-летию артиста.

Второй проект — "Искусство онлайн" — предоставляет бесплатный доступ к видеоконтенту от ведущих театров, музеев и концертных залов России. Он уже стартовал — онлайн-премьерами Мариинского театра "Золушка" и "Анна Каренина", сообщает телеканал "Россия 24".

В рамках проекта на платформе Okko также пройдет виртуальный концерт арт-группы "Хор Турецкого" с участием солисток арт-группы SOPRANO.