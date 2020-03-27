 

Грызлов: Киев блокирует решения контактной группы по Донбассу

27.03.2020, 1:55, Новости дня

Киев блокирует решения контактной группы по Донбассу, сообщил полпред РФ Борис Грызлов. Он сделал свое заявление по итогам очередного заседания, которое прошло в режиме видеоконференции.

 

По его словам, украинская делегация не стала согласовывать ни списки по обмену пленными, ни новые участки разведения сил, а также отказалась принимать дополнительные меры по прекращению огня. Хотя ранее предварительные договоренности были, напоминает телеканал "Россия 24". И Донецк, и Луганск подтвердили свою готовность в этих вопросах.

Кроме того, Грызлов отметил, что представители ОБСЕ не проявили ответственной позиции. По сути, этот раунд переговоров стал шагом назад.



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