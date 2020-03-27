 

В администрации Путина выявили случаи коронавируса – СМИ

27.03.2020, 1:40, Новости дня

В администрации президента России Владимира Путина выявлены чиновники с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на близкие к Кремлю источники.

Речь идет как минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двух человек.

Кроме того, еще один случай заболевания обнаружен и в управлении делами президента РФ. Пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила журналистам, что ей об этом ничего не известно. 

Российский публицист Валерий Соловей в своем Facebook сообщил, что предположительно, коронавирус выявили у заместителя главы одного из российских силовых ведомств и у лидера фракции Госдумы РФ, которые встречались с Путиным в последние две недели.

Хроники смутного времени (6)1. Заместитель главы одного из силовых ведомств и лидер думской фракции, встречавшиеся с…

Posted by Valery Solovei on Neljapäev, 26. märts 2020

По данным российского минздрава на 26 марта, в стране зарегистрировано 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 26 марта, в мире коронавирусом заболело 510 тыс. человек, почти 23 тыс. умерли, почти 121 тыс. человек выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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