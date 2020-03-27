Рада проведет “уличную” сессию, в “Слуге народа” – грандиозный раскол. Главное из Telegram-каналов

27.03.2020, 1:40, Новости дня

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Рада проведет заседание во дворе парламента

Бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза заявил, что “ближайшее внеочередное заседание ВР планируют провести в субботу во дворе Верховной Рады”.

“Голосовать будут руками. По-другому нет возможности. Есть вопросы, насколько все это будет законно. Но само заседание будет, лишь если получится собрать 226 голов во дворе ВР. Если меньше, то открыть внеочередное заседание будет невозможно. Но пока не стоит очередь из желающих прийти и подцепить коронавирус в этой толпе”, – написал он.

По словам источника Березы, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков “готов предоставить всем участникам внеочередного заседания защитные костюмы, маски и очки”.

“Так что мы можем увидеть толпу безликих космонавтов, которые будут голосовать руками за все, что им скажут. И кто именно проголосует, мы не узнаем. В общем, суббота обещает быть “веселой”, если найдут и 226 голов, и 226 голосов. Хотя все могут переиграть”, – заключил он.

Рынок земли откроют?

“Темный рыцарь” утверждает, что на внеочередную сессию парламента будет вынесен законопроект о рынке земли.

“В субботу на внеочередное заседание Рады пытаются вынести закон о земле”, – пишет паблик, не указывая источник информации.

Источник издания “ГОРДОН” в аппарате парламента заявлял, что этот законопроект обсуждаться не будет. Вице-премьер Алексей Резников в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман подчеркивал, что в нынешних условиях рассматривать законопроект о рынке земли неправильно. “Невзирая на актуальность, необходимость [законопроекта] и ожидания наших западных партнеров, в том числе МВФ, это может быть воспринято в обществе так, что [депутаты] хотят воспользоваться моментом”, – отметил Резников.

Раскол в “Слуге народа”

Экс-нардеп из фракции Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что “внутри фракции “Слуги народа” в Раде формируется группа людей, которые выступают против сценария [бизнесмена Игоря] Коломойского.

“Сегодня они шерят пост в Facebook с хештегом #ніДефолту, где требуют принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам, а также призывают комитет его срочно рассмотреть. Также обещают прийти и проголосовать этот закон в Раде вопреки эпидемии”, – написал Лещенко.

По его словам, “негласным лидером демократической платформы в “Слуге народа” называют Никиту Потураева”.

О расколе в “Слуге народа” также пишет Telegram-канал “Женщина с косой”.

“В “Слуге народа” – грандиозный раскол. В вопросах о “рынке земли” и “антиколомойском” законе нет движения. Пока ни о чем не договорились”, – отмечает паблик.