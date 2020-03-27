Гендиректор АТБ Марков: С точки зрения количества товаров Украина может спать спокойно

27.03.2020, 1:40, Новости дня

В Украине достаточно товаров для удовлетворения спроса граждан в условиях карантина. Об этом 26 марта в эфире телеканала “1+1” заявил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков.

“На сегодняшний день с точки зрения количества товаров страна может спать спокойно и по количеству товаров внутреннего производства, и по импортным товарам”, – сказал он.

По словам гендиректора АТБ, в магазинах его сети сформирован 20-дневный запас товара.

“Склады забиты под завязку”, – подчеркнул Марков.

Комментируя подорожания в стране, он отметил, что “это обычная тенденция на рынке, причем АТБ точно не растет больше и быстрее других”.

“Ассортимент АТБ составляет 3,5–4 тыс. наименований в зависимости от размера магазина. Существенное подорожание товара в нашей сети произошло примерно на 50–100 позиций, не более того. Остальные позиции либо не подорожали вообще, либо подорожали в прямой корреляции к девальвации доллара, что связано с валютной составляющей себестоимости этого товара”, – объяснил Марков.

25 марта заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пожаловался в АМКУ на подорожание продуктов питания в условиях эпидемии коронавируса. Он выразил мнение, что между участниками рынка есть сговор.

26 марта Антимонопольный комитет Украины открыл дело по факту подорожания продуктов в Киеве в условиях карантина. Среди магазинов, которые стали фигурантами дела, есть и АТБ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 26 марта, в мире коронавирусом заболело 510 тыс. человек, почти 23 тыс. умерли, почти 121 тыс. человек выздоровели.

На материковой Украине, по информации Министерства здравоохранения на вечер 26 марта, подтверждено 196 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.