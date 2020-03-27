 

США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом

27.03.2020, 1:30, Новости дня

Соединенные Штаты опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом, сообщила The New York Times.

По оценкам издания, коронавирусом в США инфицированы не менее 81 тыс. 321 человека. Издание отмечает, что «это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране». Кроме того, свыше 1 тыс. человек умерли, передает ТАСС.

Ученые предупреждали, что США в какой-то момент станут страной, в наибольшей степени затронутой пандемией, напоминает издание, отмечая, что «этот момент настал в четверг». В публикации подчеркивается, что ситуацию в США усугубила «серия ошибок и упущенных возможностей», касающихся мер по борьбе с распространением вируса в стране.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США пока находятся на третьем месте по числу случаев заражения после Китая и Италии. Однако этот показатель, по оценкам университета, в США очень быстро растет.

Напомним, в четверг число заразившихся коронавирусом в США превысило 75 тыс. человек, в Италии – увеличилось до 62 тыс. человек. Число заразившихся в РФ достигло 840 человек, зарегистрировано два летальных случая. По оценкам ВОЗ, к полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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