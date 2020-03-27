Le Figaro – COVID-19 не создан людьми, но их образ жизни повлиял на его возникновение

27.03.2020, 1:25, Новости дня

Новый коронавирус сформировался естественным путём в животных-носителях, однако человеческая деятельность косвенно повлияла на его появление, считает Le Figaro со ссылкой на выводы учёных. Для того чтобы поражать человека, вирус должен был перескочить «видовой барьер» в результате неоднократных контактов заражённых животных с людьми.



Reuters

Новый коронавирус не был создан в лаборатории, однако деятельность человека, хоть и опосредованно, способствовала его появлению, пишет Le Figaro.

Как рассказывает издание, «сумасшедшая теория» об искусственной природе вируса, распространившаяся в конспирологических кругах, основывается на злополучном совпадении: центром эпидемии стал город Ухань, где расположена особо охраняемая лаборатория по исследованию коронавируса у летучих мышей. Поэтому некоторые быстро связали событие с местом действия и стали утверждать, что либо вирус преднамеренно выпустили в природу, либо какой-нибудь исследователь случайно его подхватил и заразил население. Американский сенатор Том Коттон продвигал эту абсурдную идею в эфире телеканала Fox News от 16 февраля. В ответ на его высказывания официальный представитель китайского МИД заявил в Twitter, что, напротив, это американская армия завезла новый вирус.

Однако эти домыслы, как подчёркивается в статье, являются «полным бредом»: они не выдерживают никакой критики. В феврале 27 учёных со всего мира подписали открытое письмо в медицинском журнале The Lancet, в котором осудили теории заговора о «неестественном происхождении нового коронавируса». Они заверили, что после анализа генома вируса исследователи из различных стран пришли к выводу, что он «происходит из дикой природы, как и многие другие новые патогены». Все опубликованные за последние недели работы показывают, что достаточно похожие версии вируса присутствуют у летучих мышей и в меньшей степени — у панголинов. На прошлой неделе в престижном журнале Nature Medicine опубликовали заметку, в которой снова подчёркивается: совершенно никакие генетические характеристики вируса не говорят о причастности человека к его возникновению.

На данный момент, отмечает французская газета, проведённые исследования выявили общего предка у COVID-19 и похожего вируса у летучих мышей и панголинов, которые часто становятся жертвами китайских браконьеров из-за якобы имеющей медицинскую ценность чешуи. Как рассказал Мериадаг Лё Гуй, вирусолог и эколог из университетов Кан и Руана, учёные надеются найти промежуточный вид коронавируса — прямого предшественника SARS-CoV-2 — в южных регионах Китая у животных, выращенных в больших количествах или пойманных в дикой природе для употребления в пищу человеком. «Вирусу мы не нужны. То есть нужны в качестве носителя, чтобы он смог захватить новую среду, но не в качестве инженеров», — подчеркнул Лё Гуй.

К тому же вирус не стал дожидаться строительства современных лабораторий для заражения человека: ему помогли естественный отбор и миллионы лет эволюции. Некоторые оставили свой отпечаток навсегда: важная часть ДНК человека (примерно 8%) состоит из генетических последовательностей вируса, которые контролируют даже закрепление эмбриона в матке. Таким образом, как предполагает Мериадаг Лё Гуй, интегрированный вирус, возможно, является основой одной из важнейших биологических характеристик млекопитающих — это доказывает, что взаимодействие с вирусами не всегда приводит к смерти человека.

Что касается проблемных вирусов, их почти всегда передают животные: в случае Эболы это были шимпанзе и гориллы, заражённые летучими мышами, а вирус кори стал результатом адаптации к человеку вируса чумы крупного рогатого скота в момент его одомашнивания несколько тысяч лет назад. Коронавирус SARS-CoV, появившийся в Китае в 2002 году и спровоцировавший масштабную эпидемию, изначально присутствовал у одного из видов летучих мышей, которые заразили циветт — млекопитающих, похожих одновременно на маленькую пантеру и барсука. Как рассказал изданию Мериадаг Лё Гуй, вследствие развития промышленности в дельте Жемчужной реки в провинции Гуандун на юге Китая разведение циветт (промежуточного носителя) за несколько лет увеличилось в 50 раз. Их покупали живыми в подсобном помещении ресторанов с традиционной кухней, и так вирус попал к человеку.

Со времён эпидемии SARS в 2002 году все специалисты по коронавирусу ожидали появление нового вируса человека в среднесрочной перспективе из-за того, что такие вирусы обладают высокой способностью к эволюции. По словам Брюно Кутара, исследователя новых инфекционных болезней в университете Экс-Марсель, эти вирусы обмениваются между собой материалом в летучих мышах, которые служат биореакторами. Мериадаг Лё Гуй уточняет, что такой обмен в живом организме намного эффективнее, чем с помощью учёных в лабораториях. Кроме того, эволюция может осуществиться в результате мутации: за несколько часов один вирус производит миллиарды своих копий, некоторые из них слегка отличаются от оригинала. Кутар объясняет, что если такие изменения благоприятны для выживания, они приживаются в популяции вируса и дают ему способность заражать новых носителей.

Однако для того, чтобы перейти «видовой барьер», животное-носитель должно иметь неоднократный контакт с будущим хозяином — в данном случае человеком. Как отмечает Эрик Лёруа, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института развития (IRD) и член Медицинской академии, для частого контакта двух видов, которые раньше его не имели, должен совпасть целый ряд факторов. По его мнению, это может быть связано с разведением и употреблением в пищу определённых животных, вырубкой леса или развитием городов на месте естественной среды.

В заключение Le Figaro ещё раз подчёркивает, что COVID-19 не был создан человеком, однако его деятельность косвенным образом повлияла на появление нового коронавируса.