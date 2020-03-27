Neues Deutschland – глава Германо-российского форума призывает укрепить мир в Европе дружбой с Россией

27.03.2020, 1:25, Новости дня

Член СДПГ и глава Германо-российского форума Маттиас Платцек уверен, что улучшать отношения с Москвой крайне необходимо, в том числе и из стратегических соображений. Он подчеркнул в интервью Neues Deutschland, что из-за нарастающей враждебности в Европе складывается опасная ситуация. И пора осознать, что без партнёрства с Россией обеспечить долгосрочный мир и стабильность не получится, предупреждает немецкий политик.



Reuters

Маттиас Платцек с 2002-го по 2013 год был премьер-министром федеральной земли Бранденбург, а с 2014 года этот член СДПГ возглавляет Германо-российский форум и работает над углублением двусторонних культурных, политических и экономических связей. Недавно в свет вышла новая книга Платцека под заголовком «Нам нужна новая «восточная политика». РФ как партнёр», и в интервью Neues Deutschland политик прокомментировал описанные там основные идеи.

В книге Платцек вновь выступает за активные усилия по улучшению отношений с Россией, поясняется в статье. По мнению политика, немцам и европейцам в целом сейчас крайне важно и необходимо приложить для этого все усилия, чтобы обеспечить собственную безопасность: «Эгон Бар учил нас, что в долгосрочной перспективе на нашем континенте невозможны мир и светлое будущее без России, тем более если мы будем действовать против России. Я уже много лет занимаюсь нашими отношениями с этой огромной страной и вижу, как они постоянно ухудшаются. Кое-кто говорит, что они уже сейчас превратились в «кучу обломков». Кроме того, всё чаще раздаются голоса, указывающие на то, что сегодня сложилась ещё более опасная ситуация, чем во времена холодной войны».

Как подчеркнул Платцек, причин для нормализации отношений с Москвой сейчас «более чем достаточно», тем более если мы хотим обеспечить детям и внукам стабильность и мирную жизнь. К сожалению, надежды на это до сих пор не оправдались из-за неверных политических шагов, констатировал он в интервью Neues Deutschland: «В 1990-х годах у нас был хороший шанс построить «общий европейский дом», за что выступал Михаил Горбачёв. Но мы им не воспользовались. Подобные шансы представляются не слишком часто».

Председатель Германо-российского форума также рассказал, что он вырос в Потсдаме, «по сути, в окружении русских», а потом благодаря учительнице русского языка проникся настоящим восхищением русской культурой. В 1970-х годах в рамках двустороннего обмена Платцек побывал на практике в Советском Союзе. Потом он стал председателем Германо-российской «группы дружбы» в бундесрате, а в 2014 году принял приглашение возглавить Германо-российский форум, говорится в статье.

Эта общественная организация старается развивать добрососедские отношения между двумя народами, налаживая партнёрство городов, организуя языковые конкурсы, конференции и программы двустороннего обмена, пояснил политик: «Кстати, я чувствую, что обширные давнишние контакты восточных немцев с русскими до сих пор помогают им относиться к РФ лучше, чем на западе страны».

Он также призвал не забывать, что, несмотря на все нынешние проблемы, «нет двух других народов, которые на протяжении столетий были бы так тесно связаны друг с другом, как русские и немцы». Конечно, в истории бывали времена, чрезвычайно полезные для обеих сторон, но были и трагические периоды, отметил Платцек. По его мнению, до сих пор на пути развития отношений встречается множество проблем, включая неравнозначное отношение немецкого руководства и противоречивые оценки исторического вклада РФ и союзников в победу над фашизмом во время Второй мировой войны.

Например, на памятной церемонии во французском городе Орадур-Сюр-Глан, посвящённой 70-й годовщине массового убийства местных жителей солдатами СС 10 июня 1944 года, присутствовали федеральный президент Йоахим Гаук и федеральный канцлер Ангела Меркель, напомнил Платцек. В то время как лишь в одной Белоруссии было более 600 деревень, жители которых были почти полностью уничтожены гитлеровцами, но ни в одной из них на памятных церемониях в 2014 году не побывали представители немецкого руководства, подчеркнул политик: «Я в тот день был в Минске… И мне неоднократно — причём довольно резко — задавали вопрос: «Вы что, делите жертв на первый и второй сорт?».

Он также обратил внимание на тот факт, что русские до сих пор довольно негативно и скептически относятся к разговорам на такие темы, как рыночная экономика и приватизация промышленных предприятий, хотя в Германии эти понятия имеют в основном положительную коннотацию. «Для русских они ассоциируются с 1990-ми годами, которые для миллионов людей были просто катастрофическими. Кое-кто тогда обогатился, но большинство жили в бедности, а в итоге в 1998 году в стране случился дефолт. И оказаться в такой ситуации я бы никому не пожелал», — рассказал Платцек в интервью Neues Deutschland.

Однако РФ смогла преодолеть все связанные с этим трудности, и не в последнюю очередь благодаря решительным действиям президента Владимира Путина, отметил немецкий политик: «По мнению многих россиян, он смог навести в стране порядок и подарить людям надежду на светлое будущее. И значительная часть населения приветствовала это, несмотря на авторитарную форму его правления».

Проблема в том, что немецкие политические круги поначалу смотрели в сторону РФ вполне дружелюбно, пока она была слаба и занималась лишь собственными проблемами, подчеркнул глава Германо-российского форума. Однако потом ситуация изменилась. «Условием этой любезности по отношению к ней было то, что РФ полностью отказалась бы от претензий на то, чтобы называться мировой державой. Сейчас же ситуация несколько иная. Поскольку мы отказались принять Россию в состав общей архитектуры безопасности, Москва сделала выбор в пользу другого пути, и нас это теперь очень беспокоит», — признал он в интервью Neues Deutschland.

Комментируя заявления о том, что НАТО нужно «защищать страны Балтии и Польшу», Платцек отметил, что понимает «обеспокоенность прибалтов и поляков, учитывая их исторический опыт». Однако в наши дни обвинения в адрес РФ в том, что она якобы собирается нападать на эти страны, выглядят «совершенно немыслимо», подчеркнул он. «Мне бы хотелось, чтобы Россия, будучи нашим большим соседом, больше работала над укреплением взаимного доверия. Но должен заметить, что военные расходы США примерно в 11 раз превышают военные расходы России», — признал политик в интервью Neues Deutschland.

По его мнению, сейчас Европе и РФ необходимо «держаться вместе», чтобы сохранить достойное место в мире через пару десятилетий. «Давайте представим себе, каким будет мир через 20 лет. Тогда также будут существовать два сильных в экономическом и военном плане полюса: Восточная Азия (Китай, Япония, Южная Корея и Вьетнам) и Северная Америка (США, Канада и Мексика). Остаётся открытым вопрос, какое место в этой концепции займет Европа: она останется одна и без природных ресурсов, а также, кстати, без необходимых для развития высоких технологий и альтернативной энергетики материалов — или будет поддерживать разумное партнёрство с Россией? Если мы ответим для себя на этот вопрос, то найдём и пути к сближению», — уверен Платцек.

В то же время немецкий политик заявил, что оптимистично смотрит в будущее, и выразил надежду, что от 70% до 85% немцев «и дальше будут ожидать от правительства страны работы над улучшением отношений с Россией». И даже если те, кто уже давно занимается этой темой, иногда воспринимают свою работу как сизифов труд, стоит продолжать и надеяться, что камень, который безуспешно закатывал в гору Сизиф, «когда-нибудь всё-таки окажется наверху», заключил Платцек в интервью Neues Deutschland.