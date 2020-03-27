Мнение: Бессвязная речь

27.03.2020, 1:22, Разное

И все-таки Путин тряхнул вчера стариной! Я вспомнил по ассоциации, как он в 2004 году в связи с “угрозой терроризма” после теракта в Беслане… отменил в стране выборы губернаторов. И тоже “на ура”. Хотя никто, ни один эксперт в мире не был в состоянии понять – а какая, собственно, связь? Как связаны терроризм и выборы губернаторов?

Вот и вчерашний его перфоманс. Казалось бы, все понятно: президент в лихую годину, в ситуации глобальной эпидемии коронавируса выступает перед нацией с обращением, что делать и чего не делать… и вдруг, легко и непринужденно, заявляет, что теперь надо будет обложить вклады в банках выше миллиона налогом!

Блин, опять же – какая связь?? Как связан коронавирус и вклады в банках? Объяснение придумываются самые экзотические: может быть, люди слишком часто стали ходить в банки, чтобы сделать там вклад в миллион рублей, толпятся в банковских помещениях, разносят коронавирус – и вот поэтому надо людей отвадить?

Но и это объяснение не выдерживает критики. Ведь теперь, получается, люди станут делать два вклада в разных банках по 500 тыс. рублей – то есть толп станет только вдвое больше!

Вообще непонятно, кто надоумил нашего старичка вставить пассаж про обложение процентов в свое обращение. Теперь в основном только это и обсуждают. Классический “выстрел в ногу”. И зачем?? Видимо, какие-то такие предложения давно готовились, вне всякой связи с “короной”, а когда президенту понадобилось выступить хоть с чем-нибудь – ему весь “пакет” в речь и сунули, не особо разбирая, что релевантно, а что ни к селу ни к городу. Ну а он всё махом и озвучил. “Дедушка старый, ему все равно”.

А если еще добавить, что по борьбе с собственно коронавирусом Путин изложил в основном благие пожелания и “плюшки” типа “а давайте вы будете всю следующую неделю отдыхать” – то в итоге все обращение произвело крайне странное, несколько даже абсурдистское впечатление. Набор пожеланий, “плюшек” и налоговых инициатив, непонятно как связанных друг с другом и с главной темой – эпидемией “короны”. Реально перфоманс.