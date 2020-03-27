“Черный лебедь” – феномен 2020 года

27.03.2020, 1:20, Разное

Термин “черный лебедь” вошел в лексикон специалистов по управлению рисками с того момента, как в 2007 году вышла одноименная книга Нассима Талеба. По словам Талеба, событие называют “черным лебедем”, если оно возникло внезапно, возымело большой эффект и стало неожиданностью для экспертов. Например, Чернобыль, крах Lehman Brothers и обвал финансовых рынков, Брексит.

Каждое подобные событие несет свои особенные риски. Например, коронавирус наглядно показал неустойчивость глобальных связей. Мировая проблема требует глобального ответа, но стало ясно: нет международного управления кризисами. По всей вероятности, создание таких институтов на основе многополярного мира и уважения к национальному суверенитету – одна из приоритетных задач, которая стоит перед современным человечеством.

Именно в таком ключе и была задумана сессия, подготовленная Antropov Foundation для конференции Ideas Lab – знаковом событие “по приглашению”, посвященном европейской политике, технологиям и финансам. Организатор конференции – Centre for European Policy Studies, CEPS. В конференции участвовали лидеры мнений, мыслители и новаторы; видные политики и деятели культуры.

Такой подход к вопросу “черных лебедей” вызвал живой интерес аудитории и несмотря на отмену многих публичных мероприятий по всей Европе, аудитория в культовом конференц-центре The Egg, где состоялась Ideas Lab 2020, была полностью заполнена (всего в конференции приняло участие более 700 человек)

Открывая сессию, директор CEPS Даниэль Грос отметил, что на мировом финансовом рынке эффективное прогнозирование практически невозможно, и поэтому быстрая и правильная реакция имеет решающее значение. Столкнувшись с “черным лебедем”, люди обычно прилагают значительные усилия, чтобы определить, как они могли бы предсказать его появление.

Но гораздо важнее сосредоточиться на извлеченных уроках и “тренировать реакцию”, отлаживать систему антикризисного управления. Сегодня в мире нет единого оперативного международного центра управления рисками и кризисами, и эта одна из приоритетных задач, которая стоит перед современным человечеством.

“Черные лебеди” ломают сложившуюся систему и надолго вносят в жизнь хаос. Однако острые кризисы корректируют систему управления, способствуя ее улучшению. Так, финансовые обвалы стимулируют переустройство финансового миропорядка, появление глобальных и национальных институтов развития. Но в поисках ответов на вопросы о будущем, эксперты привыкли анализировать политику и экономику.

Возможно, мы упускаем из виду другие императивы перемен, – морально-этического и гуманитарного характера. Многие страны тратят огромные средства на конфронтацию (санкции, ограничения) и пытаются возродить гонку вооружений, взращивают образ врага – порой на пустом месте. При этом мировая система здравоохранения, как показывает опыт, остается полностью разобщенной и даже в развитых странах не хватает медицинской аппаратуры.

Это не может не бросаться в глаза на фоне прогресса вооружений и роста потребления. Все человечество заинтересовано в том, чтобы мировые лидеры объединили свои усилия и направили часть средств на решение общих гуманитарных проблем.

Коронавирус перевел мир в новую реальность и заставит больше ценить саму жизнь, каждый ее миг и беречь ее. Базовые ценности здоровья, истинного, а не пустого общения, вернуться в новый мир людей.