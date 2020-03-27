Один ребенок погиб, двое пострадали: под Москвой произошел страшный пожар
27.03.2020, 1:20, Разное
В ночь на 26 марта в Московской области случился страшный пожар. В деревне Крючково загорелся частный дом, где проживала семья с детьми, сообщает РИАМО.
Двое взрослых с тремя несовершеннолетними смогли самостоятельно покинуть здание, один ребенок остался внутри и погиб. Двое детей получили ожоги лица и рук, им была оказана помощь на месте.
Пожарные ликвидировали возгорание за несколько часов. Правоохранители выясняют причину случившегося, передает РИА ФАН.
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