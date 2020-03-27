Мнение: Китай и Россия используют коронавирус в своих интересах

27.03.2020, 1:18, Разное

Поляки ругаются, что Китай и Россия используют пандемию коронавируса в своих интересах.

Всего несколько недель назад сложно было себе представить, что Китай и Россия будут так хорошо использовать вирус в своих геостратегических интересах, и то, насколько слабым в этой ситуации окажется Запад, пишет бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль. В своей статье для издания Rzeczpospolita он называет происходящее поворотом истории, в котором китайцы спасут весь мир от коронавируса.

Поразительно то, насколько сильно вирус вносит разлад в международные отношения. Первая трещина появилась в отношениях США и Китая. Соединённые Штаты обвинили Китай в сокрытии фактов эпидемии, в преследовании врачей, сообщавших о ней, и в дальнейшей попытке обвинить американцев. Фактически представитель Министерства иностранных дел Китая попытался публично переложить ответственность за вспышку коронавируса на США, пишет в своей статье для издания Rzeczpospolita бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.

«Для американцев особенно болезненным является то, что Китай эффективно использует тот факт, что в то время, когда эпидемия достигает пика заражения в европейских странах, а также набирает темпы в США, в китайской провинции Ухань, где всё начиналось, она подходит к концу. Это, в свою очередь, позволяет китайскому правительству играть совершенно неожиданную роль: не того, кто несёт ответственность за задержки в информации о масштабе и характере вируса, а пожарного, который тушит пожар», — объясняет автор.

В статье бывший замминистра отмечает, что президент Трамп оказался в плачевном положении, так как ещё не знает, сколько жизней в США унесёт этот вирус. При этом он прекрасно понимает, что ему будут предъявлены обвинения в политической наивности. Когда несколько недель назад он говорил о своей уверенности в достоверности информации об эпидемии, которую Си Цзиньпин предоставил ему, разведка США била тревогу: новый коронавирус обладает исключительной способностью распространения и влечёт за собой более серьёзные последствия, нежели можно было предполагать.

«Сегодня президент Трамп начинает свой путь в неизвестность — на данном этапе сложно сказать, какое влияние окажет вирус на США, как ограничения будут восприняты американцами, сколько будет летальных исходов и как это всё повлияет на ход избирательной кампании, которая пройдёт через несколько месяцев и в которой он будет участвовать», — разъясняет Павел Коваль.

В рамках превентивных мер американская дипломатия стала отказываться от китайской трактовки событий, а президент США демонстративно назвал вирус китайским. «Однако этого недостаточно для впечатляющего информационного наступления в отношении Китайской Народной Республики», — уверен он. Теперь китайцы могут позволить себе демонстративным образом отправлять во многие страны мира, включая союзников США, маски и респираторы. Конечно, в значительной степени за эту помощь придётся заплатить, но умелые китайские СМИ в состоянии представить её бесплатной. Беспомощные чиновники в Европе, под давлением общественного мнения, просят о помощи и публично благодарят за неё. «Король политики — это восприятие, и после нескольких месяцев эпидемии восприятие будет таковым, что «только китайская помощь в состоянии спасти нас» , — уверяет он.

В статье Павел Коваль также обращает внимание на то, что к игре за роль хорошего героя эпидемии также присоединилась и Россия. Стремясь к отмене санкций ЕС за аннексию Крыма*, она использует демонстративную помощь в адрес итальянцев в своей политической игре. Автор называет этот факт курьёзным, так как, будучи самой большой страной в мире, России только ещё предстоит столкнуться с призраком разгулявшейся эпидемии.

«Всего несколько недель назад сложно было себе представить, что Китай и Россия будут так хорошо использовать вирус в своих интересах, более того, сложно было представить и то, насколько слабым окажется Запад. Если кто-то хочет увидеть, как выглядит настоящий поворот истории, — то он выглядит именно так», — резюмирует в своей статье для издания Rzeczpospolita бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.

https://russian.rt.com/inotv/2020-03-26/RP-pozhar-koronavirusa-v-mire – цинк

Пардон, но кто мешал Европейскому Союзу проявить полную субъектность и самому эффективно побороть коронавирус, не оглядываясь на США, Китай и Россию? Ах да, для этого необходимо обладать собственной субъектностью, а ЕС застрял в ситуации зависимости от США, которые не очень помогают с коронавирусом, да и сами, судя по всему, не очень с ним справляются в США. Я уже молчу о сравнении эффективности медицинских систем "недемократического" Китая и "демократического" Европейского Союза.

Естественно, что на этом фоне Китай, и в несколько меньшей степени Россия, смотрятся куда как более выигрышно, так как они объективно оказывают помощь людям (которым не оказывает помощь собственное правительство) и попутно продвигают свои интересы. Понятное дело, что у евроатлантистов и глобалистов трещат шаблоны, так как еще совсем недавно такой поворот событий выглядел практически невероятным. Годы пропаганды идут насмарку.

Казалось бы, вот он момент проявить европейскую солидарность, показать преимущества глобализма и неолиберализма, европейских прав и свобод и т.п. Но нет, вместо этого мы теперь уже постоянно слышим жалобы на неэффективность совместной борьбы с коронавирусом внутри ЕС, жалобы на эгоизм США, жалобы по поводу скрытых мотивов Китая, России и Кубы. Все это выглядит весьма жалко для тех, кто всеми силами тщился себя возвысить до уровня морально-политических авторитетов человечества. И это тоже один из симптомов общего кризиса глобального неолиберализма, когда на смену "широкому шагу неолиберальной эпохи" пришел бесконечный скулеж по поводу "наступления авторитаризма" и происков зловещих сил мешающих "концу истории". А ведь достаточно было просто поддерживать эффективную систему здравоохранения и иметь способность к мобилизации перед лицом весомой угрозы. Но вместо этого жители целого ряда европейских стран слышали прекрасные рассказы, что мол лечить и не надо, все должны переболеть, а часть просто умрет, чтобы "у нации появился иммунитет". Разумеется, все это видели и слышали, а потом сравнивали с тем, как решали задачи китайцы под руководством – о ужас – китайской компартии. Так что да, получилась бесплатная (ну или не очень дорогая) реклама китайской модели, в чем конечно есть заслуга самих китайцев, но не только. Выигрышная позиция Китая заключается как раз в том, что он действует на контрасте с Евросоюзом, который в этой ситуации выглядит просто жалко. Россия также успела заскочить на этот поезд, хотя ей еще тоже предстоит пережить основной эпидемический удар.