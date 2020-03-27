 

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек

27.03.2020, 1:15, Разное

Более 510 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

Общее число жертв COVID-19 приблизилось к 23 тысячам. При этом медикам удалось вылечить почти 121 тысячу пациентов. Больше всего случаев смерти от коронавируса зафиксировано в Италии — 8,1 тысячи, далее идет Испания, где погибли более четырех тысяч человек.

В России, по данным на утро 26 марта, зарегистрировано 840 случаев заболевания COVID-19. Жертвами коронавируса в стране официально считаются двое. Наибольшее количество заражений выявлено в Москве, где только за последнее сутки оно увеличлось на 136. При этом 38 человек в РФ уже выздоровели.

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Источник: Новая газета



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