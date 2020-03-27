 

США окажут развивающимся странам помощь в борьбе с коронавирусом

27.03.2020, 1:10, Новости дня

Соединенные Штаты направили ООН около 274 млн долларов на оказание экстренной медицинской и гуманитарной помощи 64 странам мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в четверг заявил госсекретарь Майк Помпео.

Как говорится в заявлении Помпео, которое было опубликовано Госдепартаментом, средства будут переданы наиболее уязвимым перед лицом пандемии развивающимся странам и позволят Верховному комиссару ООН по делам беженцев оказать помощь некоторым наиболее нуждающимся группам населения в различных регионах мира.

100 млн долларов из выделенных средств пойдут на оказание неотложной медицинской помощи, еще 110 млн – на помощь, которая оказывается в случае стихийных действий. 64 млн долларов переданы Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев в виде гуманитарной помощи.

США по-прежнему лидируют в деле оказании помощи другим странам в гуманитарной сфере и здравоохранении. Начиная с 2009 года, Соединенные Штаты выделили более 100 млрд долларов на гуманитарные цели во всем мире.

«Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры по борьбе с пандемией COVID-19. Это финансирование оказывается в дополнение к постоянному финансированию, которое мы уже предоставляем межународным организациям, таким как Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ», – подчеркнул Майк Помпео.

Госсекретарь также напомнил, что 6 марта президент Дональд Трамп подписал Закон о дополнительных ассигнованиях, который предусматривает оказание дополнительной помощи иностранным государствам в размере 1,3 млрд долларов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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