 

Трамп: Палата представителей должна без промедления одобрить выделение экономической помощи

27.03.2020, 1:10, Новости дня

Дональд Трамп поблагодарил в четверг законодателей от обеих партий за единогласную поддержку законопроекта, предусматривающего меры помощи американской экономике и налогоплательщикам в размере 2-х триллионов долларов. Законопроект уже прошел голосование в Сенате. Президент сказал об этом во время ежедневного брифинга в Белом доме, посвященного ситуации с пандемией коронавируса.

«Я глубоко благодарен, что обе стороны собрались вместе, чтобы помочь американским работникам их и семьям в это время», – заявил Трамп.

Президент также высказал надежду на то, что Палата представителей без промедления примет законопроект, направив его таким образом в Белый дом. Трамп рассчитывает, что пакет будет поддержан в нижней палате Конгресса подавляющим большинством голосов.

Коснувшись ситуации в Нью-Йорке, Трамп отметил, что плавучий госпиталь USNS Comfort отправится в Нью-Йорк в субботу, то есть на три недели раньше запланированного срока.

«Плавучий госпиталь Comfort – который на самом деле невероятен, когда вы увидите его изнутри – будет в субботу в Нью-Йорке», – пообещал президент, добавив, что судно выйдет в направлении порта Нью-Йорк из Норфолка, штат Вирджиния, главной базы ВМС США на Атлантике, уже в эту субботу.

Президент подтвердил, что он будет присутствовать в Норфолке на церемонии отправки судна в Нью-Йорк.

«20 минут назад я сказал губернатору [Нью-Йорка Эндрю] Куомо, что судно прибудет в нью-йоркскую гавань в понедельник», – добавил Трамп.

Президент также рассказал журналистам о своем участии в виртуальном саммите лидеров стран «Большой двадцатки». Экстренный саммит состоялся в четверг в связи с развивающейся глобальной эпидемией коронавируса.

По словам Трампа, совещание прошло хорошо, лидеры ведущих государств мира обсудили важность обмена информацией и данных о коронавирусе и подчеркнули свою готовность к совместной борьбе с опасным заболеванием.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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