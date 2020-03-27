Нейросеть обучили менять время дня на изображении

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27.03.2020, 0:42, Новости дня

Группа ученых создала нейронную сеть, которая может менять время суток на любом изображении.

Команда специалистов разработала новый алгоритм, который получил название HiDT. Одна часть алгоритма может обрабатывать контент с использованием определенного стиля. Получать разные уровни освещения позволяет то, что программа делит получаемое изображение на картинку и стиль. Программа может менять стиль и объединять с исходным изображением.

Другая часть программы разделяет изображение на несколько частей, которые потом отдельно обрабатываются. Две части программы объединяются с помощью нейросети в одно изображение в высоком разрешении.



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