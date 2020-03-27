Перемещение видов к полюсам вызывает нагрев океана

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27.03.2020, 0:42, Новости дня

Исследователи обнаружили, что повышение температуры океана влечет серьезные изменения в размерах популяций морских видов, а также среде их обитания.

Основой для нового исследования стали данные о влиянии климатических изменений на образ жизни, распределение и численность морских видов. Команда ученых предположила, что морские виды могут мигрировать дальше от экватора и ближе к полюсам. Чтобы проверить эту гипотезу, специалисты воспользовались существующими базами данных глобального распределения видов.

Результаты исследования показали, что на данном этапе происходят масштабные изменения в численности видов. По словам ученых, морские виды смогли приспособиться к теплым условиям, ведь повышение температуры воды происходит постепенно.



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