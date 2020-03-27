Италия не готова подписать проект итогового документа саммита Евросоюза

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27.03.2020, 0:40, Новости дня

Италия отказывается подписывать согласованный проект итогового документа видеоконференции лидеров государств и правительств Евросоюза по мерам борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство АНСА, ссылаясь на источники в правительственном дворце Киджи.

Относительно несогласия с подготовленным документом высказался премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время видеоконференции глав стран ЕС, несмотря на то, что Рим добился исключения из текста упоминания ЕСМ – Европейского механизма стабильности (стабилизационного фонда зоны евро) как инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с коронавирусом. В период кризиса евро в 2010-2014 годах ЕСМ был главным инструментом реализации политики жесткой бюджетной экономии, напоминает ТАСС.

Конте предупредил, что у Европейского союза есть 10 дней, чтобы выработать консолидированное и скоординированное решение, соответствующее серьезности положения.

Во время саммита Евросоюза, который проходил в форме видеоконференции, обсуждали ситуацию с пандемией и меры борьбы с ней в Европейском союзе и отдельных государствах ЕС. На данный момент Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. С начала эпидемии число инфицированных там превысило 80 тысяч человек, 8 тысяч человек скончались.



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