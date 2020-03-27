Пожар в жилом доме в Екатеринбурге: шесть человек погибли, один пострадал
27.03.2020, 0:40, Новости дня
Число погибших в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге увеличилось до шести, один человек пострадал. Такие данные сообщили представители пресс-службы МЧС РФ по региону.
Как уточняется, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило на пульт в 23:06 по местному времени (21:06 по времени Москвы).
10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, передает РИА Новости.
К борьбе с огнем привлечены 50 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.
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