 

Пожар в жилом доме в Екатеринбурге: шесть человек погибли, один пострадал

27.03.2020, 0:40, Новости дня

Число погибших в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге увеличилось до шести, один человек пострадал. Такие данные сообщили представители пресс-службы МЧС РФ по региону.

Как уточняется, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило на пульт в 23:06 по местному времени (21:06 по времени Москвы).

10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, передает РИА Новости.

К борьбе с огнем привлечены 50 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.



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