 

“Извините, а вы точно министр здравоохранения?” Соцсети обсуждают заявление Емца о выделении финансов “живым людям, а не трупам”

27.03.2020, 0:25, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Илья Емец, говоря о помощи бизнеса для борьбы с COVID-19, высказался за то, чтобы выделять финансы с учетом средних показателей продолжительности жизни. По его словам, так как украинские мужчины живут в среднем 65 лет, нужно помогать системе здравоохранения, выделяя деньги “на живых людей, а не на трупы”. 

“Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому скажу откровенно: финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы”, – сказал Емец.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это заявление Емца. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

“Покажите мне хоть одну цивилизованную страну в мире, в которой министр бы списал в трупы всех граждан старше 65 лет, назвал бы их трупами и остался после этого на своей должности. Но в Украине все именно так. Илья Емец, министр здравоохранения Украины, озвучил именно это”, – отметил бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

Покажите мне хоть одну цивилизованную страну в мире, в которой министр бы списал в трупы всех граждан старше 65 лет,…

Posted by Borislav Bereza on Neljapäev, 26. märts 2020

“Если серьезно, то Емец в правительстве похож на диверсанта. Доконает рейтинги преждевременно”, – поделился мнением журналист, главный редактор “РБК-Украина” Сергей Щербина.

Если серьезно, то Емец в правительстве похож на диверсанта. Доконает рейтинги преждевременно.

Posted by Serhii Shcherbyna on Neljapäev, 26. märts 2020

“Тут ведь, собственно говоря, и комментировать нечего. И так все ясно. Можно было бы, правда, еще ”честнее” высказаться: зачем вообще выделять деньги на борьбу с коронавирусом? Даже для спасения ”живых людей”, ну, тех, которым сейчас меньше 65 лет, зачем, спрашивается? Все равно ведь все когда-нибудь помрут”, – написал основатель и главный редактор всеукраинской ежедневной газеты “Факты и комментарии” Александр Швец.

Тут ведь, собственно говоря, и комментировать нечего. И так всё ясно. Можно было бы, правда, ещё ''честнее''…

Posted by Александр Швец on Neljapäev, 26. märts 2020

“Трупы… смерть… выживут молодые… Выбираем нового министра здравоохранения!” – призывает журналист Евгений Кузьменко.

Трупы…смерть….выживут молодые…Выбираем нового министра здравоохранения!

Posted by Yevheniy Kuzmenko on Neljapäev, 26. märts 2020

Блогер, основатель site.ua Роман Шрайк удивился высказыванию Емца:

” – Смерть! Трупы! Все умрут!

– Извините, а вы точно министр здравоохранения?” – написал он.

– смерть! трупы! все умрут!- извините, а вы точно министр здравоохранения?

Posted by Роман Шрайк on Neljapäev, 26. märts 2020

“Знаете, а мне нравится этот дядька министр здравоохранения. Говорит что думает. Искренний)”, – иронизирует журналистка и блогер Алена Яхно.

Знаете, а мне нравится этот дядька министр здравоохранения.Говорит, что думает. Искренний)

Posted by Алёна Яхно on Neljapäev, 26. märts 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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