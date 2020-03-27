В США за неделю работы лишились 3,2 млн человек. Это максимальный показатель с 1967 года

27.03.2020, 0:25, Новости дня

По итогам недели, завершившейся 21 марта, более 3,2 млн человек в США подали заявки на получение пособия по безработице. Об этом говорится в отчете министерства труда США.

В частности, число американцев, которые впервые обратились за пособием, выросло с 282 тыс. до 3,283 млн. В отчете указано, что это рекордное количество заявок с октября 1982 года – тогда прошения подали 695 тыс. человек. При этом издание Trading Economics указывает, что это рекордный показатель с 1967 года, когда в Штатах начали вести учет безработных.

Рост безработицы вызван карантинными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса.

По прогнозу Международной организации труда, из-за ограничительных мер в связи с пандемией работы могут лишиться до 25 млн человек по всему миру.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 26 марта инфекцией заразилось более 510 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 22 тыс., выздоровело более 122 тыс.

США по количеству заболевших занимают третье место в мире (более 75 тыс.), от инфекции скончалось более 1 тыс. американцев.